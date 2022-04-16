Делили килограмм мяса на семерых: житель села под Киевом рассказал, как спасали людей после обстрела оккупантов

В селе Гавронщина Киевской области местные жители спасали пятерых пассажиров автомобилей, которых расстреляли российские оккупанты. Еще пятерых погибших похоронили в братской могиле.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Юрий Пацан, житель села Гавронщина Киевской области, вспоминает те дни, 13 и 14 марта. "Тогда выстроилась большая колонна жителей из разных сел Киевщины. Все хотели покинуть эту опасную зону. Никакого "зеленого коридора" не было, просто машин 30 решили прорываться.

И так получилось, что колонна разделилась. Половина уехала вперед. А вторая половина заблудилась, свернула не туда и оказалась у нас в селе. Было машин 15, они переночевали, а утром 14 марта снова двинулись в путь", – вспоминает Юрий.

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Как только колонна тронулась, появились вражеские БМП и открыли огонь по машинам. На многих из автомобилей было написано "дети", висели белые флаги, но россиян это не остановило.

Больше всего досталось двум автомобилям, которые ехали сзади.

"В одной машине выжил водитель Александр, ему около 50 лет. Погиб его 14-летний сын, жена. А также трое случайных попутчиков – бабушка, мама и 2-летний ребенок. Во второй машине был ранен в ногу дед Ваня. Выжила его жена баба Аня, а также Ярослав и Наталья",– говорит Юрий.

Раненых и живых Юрий затащил в свой дом. Позже убитых достали и похоронили неподалеку.

Село Гавронщина оказалось как бы в серой зоне. Тут практически не было оккупантов, поскольку на окраине села, где живет Юрий, дорога идет на подъем. И как только россияне появлялись, по ним тут же открывали огонь украинские защитники.

Но в гольф-клубе неподалеку, в Вышеграде, в Макарове оккупантов и кадыровцев было очень много.

"Александр был сильно ранен. У него из головы кровь шла фонтаном, было ранение ноги, на руке пальцы разорваны. Но как ни странно, на нем все заживало отлично. У деда Вани ситуация была хуже. Мы две недели лечили их как могли и чем могли. В селе у соседей собирали лекарства, перевязочные материал, марлю, помогали кто чем мог", – рассказывает Юрий.

Также нужно было и что-то есть. Кроме двух хозяев в доме были пятеро пострадавших, двое из которых ранены. "Им и белок нужен, на одной картошке не протянешь. Вот у нас в запасе был килограмм мяса. Мы разделили его на две недели и тянули всем миром. Мы, сельские жители, запасливые, были домашние заготовки, картошка, крупы. Так и жили", – говорит Юрий.

Только 30 марта в селе появились волонтеры, которые и помогли вывезти раненых. А 1 апреля, когда села вокруг освободили, Юрий помог выбраться всем остальным, показал им направление, куда надо ехать, и они отправились домой.

Александру уже провели несколько операций, с ним все будет нормально. Также лечат и Ивана.

Родные спасенных украинцев очень благодарят Юрия за то, что он не бросил людей, приютил, помогал им выжить. И как мог заботился о раненых.

Полиция Киевской области уже побывала на месте расстрела колонны, тела погибших эксгумированы и будут перезахоронены.

Всего же на территории Киевской области обнаружено 720 погибших мирных жителей, еще 200 человек считаются пропавшими без вести.