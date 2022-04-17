Под Киевом 17-летний подросток подорвался на растяжке. Фото

В пятницу, 15 апреля, в селе Литвиновка Киевской области 17-летний парень подорвался на растяжке. Она была установлена в заброшенном помещении, куда подросток вместе с друзьями пошел гулять.

Об инциденте сообщили в Facebook Полиции Киевской области. Отмечается, что все ребята, к счастью, выжили.

"Как только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв. К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался", – говорится в сообщении.

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Правоохранители призвали граждан быть осторожными на деоккупированных территориях, а также следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать не обследованные правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей.

Напомним, что в Харьковской области из-за российского кассетного боеприпаса, который сдетонировал при попытке деактивации, под Харьковом погибли трое украинских спасателей. В их числе был командир части пиротехников. Кроме того, еще четыре сотрудника ГСЧС пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Украине оставляют после себя не только разруху и убитых мирных людей, но и смертельно опасные сюрпризы. У дороги пиротехники ГСЧС обнаружили мину, дальность поражения которой достигает 90 метров.