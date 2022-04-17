Под Харьковом в бою погиб защитник Украины Константин Туманов: у него осталось двое детей

На войне с российскими оккупантами погиб житель Днепра Константин Туманов. Отец двоих детей отдал жизнь в боях под Харьковом.

Ранее Туманов защищал Украину на Донбассе. О гибели героя сообщает "Днепровская панорама".

"Каждый день война забирает жизни наших украинских воинов, которые защищают независимость и свободу своей страны. Под Харьковом в бою героически погиб Туманов Константин, который до последнего сражался с российскими оккупантами", - пишет издание.

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Журналисты также сообщили, что их земляк уже защищал Украину на Донбассе, являлся ветераном АТО.

У павшего смертью героя Константина Тумачева осталась жена и двое детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 апреля Зеленский наградил более 280 военных и присвоил звание "Герой Украины" двум украинским защитникам посмертно.