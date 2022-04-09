Под Харьковом оккупанты украли запасы еды у животных из экопарка

Российские захватчики, осаждающие местность под Харьковом, видимо, остались без сухпайков и запаса пищи. Иначе как объяснить, что солдаты посетили экопарк в селе Лесное и выкрали у животных буряк, капусту и морковь?

О феерическом трофее противника сообщил заместитель Днепровского мэра Михаил Лысенко у себя на Facebook. Заповедник находится буквально в 300 метрах от дислокации оккупантов.

"Сегодня ночью, они сперли у наших животных морковку, буряк и капусту. У меня нет эмоций", – написал политик.

Напомним, ранее соцсети насмешили кадры украденной собачьей будки, которую оккупанты прихватили с собой и погрузили в кузов, как вещь, полезную в хозяйстве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, рашисты проникли в дачный дом известного украинского музыканта Олега Скрипки. Солист группы "Вопли Видоплясова" часто посещал загородное жилье ряжом с Бучей, но теперь в нем царит хаос и бардак.

"Орки-мародеры в селе Козаровичи, что возле Бучи, вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденые. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны", – рассказала звезда.