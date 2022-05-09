Под Харьковом нашли тела расстрелянных оккупантами мирных жителей. Фото 18+

Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили три тела мирных жителей села Циркуны, которые были застрелены в результате временной оккупации армией РФ. Поблизости лежали останки и самих рашистов.

Об этом рассказал сотрудник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов у себя на Facebook. Несмотря на то, что Циркуны были освобождены ВСУ еще в первый день после вторжения врага, но последствия военных преступлений удалось обнаружить лишь 9 мая.

"Разбиты несколько единиц техники, убиты российские солдаты. Долгое время эта территория находилась под постоянными обстрелами. Теперь она целиком свободна", – указал полицейский.

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При этом тела пришлось эксгумировать, поскольку местные жители сумели похоронить безвинно убитых, вопреки опасности от массированных обстрелов. Они будут переданы судмедэкспертам и дальнейшей идентификации их личностей.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как выглядит село Циркуны под Харьковом, которое было освобождено из лап российских оккупантов.