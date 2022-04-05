Под Черниговом во время "зачистки" нашли позиции оккупантов: "окапывались" в лесополосе. Видео
В Черниговской области во время "зачистки" от российских оккупантов нашли их позиции. Захватчики "окапывались" прямо в лесополосе.
Соответствующее видео опубликовало издание "Общественное". На кадрах видно места, с которых оккупанты обстреливали город Чернигов.
Также на месте были разбросаны остатки сухпайков, а также снарядов.
Оккупанты успели обустроить себе там и землянки, которые были для них убежищами.
По словам представителей территориальной обороны, которые производят "зачистку, россияне рассчитывали остаться на этой позиции надолго.
Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов в Черниговской области. Броню некоторых машин российские солдаты пытались усилить колодами деревьев, однако это им не помогло.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные покинули ранее занятые территории Черниговской и Сумской областей, чтобы перегруппировать силы и изменить направления ударов. Это свидетельствует о том, что благодаря героизму защитников Украины планы Кремля были сломаны.
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