Под Черниговом во время 'зачистки' нашли позиции оккупантов: 'окапывались' в лесополосе. Видео

В Черниговской области во время "зачистки" от российских оккупантов нашли их позиции. Захватчики "окапывались" прямо в лесополосе.

Соответствующее видео опубликовало издание "Общественное". На кадрах видно места, с которых оккупанты обстреливали город Чернигов.

Также на месте были разбросаны остатки сухпайков, а также снарядов.

Оккупанты успели обустроить себе там и землянки, которые были для них убежищами.

По словам представителей территориальной обороны, которые производят "зачистку, россияне рассчитывали остаться на этой позиции надолго.

Видео дня

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов в Черниговской области. Броню некоторых машин российские солдаты пытались усилить колодами деревьев, однако это им не помогло.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные покинули ранее занятые территории Черниговской и Сумской областей, чтобы перегруппировать силы и изменить направления ударов. Это свидетельствует о том, что благодаря героизму защитников Украины планы Кремля были сломаны.

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