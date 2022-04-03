Под Авдеевкой ликвидировали итальянца Эди Онгаро по прозвищу "Бозамбо", воевавшего за Путина

Вооруженные силы Украины ликвидировали примкнувшего к "ЛНР" итальянца Эди Онгаро, который воевал против нашей страны с 2015 года. 46-летнего наемника по прозвищу "Бозамбо" убили под Авдеевкой.

Информацию об этом в Telegram подтвердил Центр противодействия (ЦПД) дезинформации при СНБО. Известно, что Онгаро приехал в Украину после бегства из Италии. В родной стране против мужчины было возбуждено уголовное дело за драку.

В итоге итальянец вступил в террористическую бригаду под названием "Призрак" (14-й батальон территориальной обороны). В ее составе он воевал на стороне оккупантов против украинских защитников.

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По имеющимся данным, 46-летний житель Венеции скончался в результате осколочных ранений, полученных из-за взрыва гранаты.

"Но обстоятельства смерти итальянского "волонтера" преподносятся как подвиг. Он якобы прикрыл телом ручную гранату, защищая от смерти и ранений находившихся рядом с ним бойцов. На самом деле это история обычного наемника, беглого преступника, который якобы спас своих товарищей ценой своей жизни. Только такие "волонтеры" готовы воевать на стороне ОРДЛО", – подчеркнули в ЦПД.

Ведомство также указало: правительство Италии уже согласилось быть гарантом безопасности Украины в новом договорном процессе с РФ.

"Итальянцы – друзья и помощники Украины... А такие герои-преступники пусть остаются для любителей "русского мира", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

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