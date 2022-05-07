Почти 300 оккупантов сбежали с поля боя и сорвали тактическую операцию РФ: за них взялась прокуратура

Солдаты оккупационной армии Российской Федерации отказываются идти в наступление в Украине и саботируют приказы своего командования. За таких рашистов уже взялась прокуратура.

Вероятно, в стране-агрессоре назревает бунт. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

В частности, с поля боя сбежали 295 российских оккупантов, которые проходили службу в воинских частях Ненецкого автономного округа. Прокуратура этого округа открыла дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 338 УК РФ (дезертирство).

Там указали, что военнослужащие отказались выполнять приказ командира взвода и покинули поле боя. Вследствие этого была сорвана "тактическая операция".

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"Первые ласточки или они оказались умнее другого стада (мяса)", - отметил Штефан.

Напомним, еще в конце февраля в Белгородской области, которая граничит с Харьковской, Луганской, Сумской областями, произошел настоящий бунт среди военнослужащих РФ. Около 5 тысяч контрактников, которых спешно собирали для отправки в Украину, отказались ехать воевать за Путина на территории нашего государства.

Также более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в "спецоперации". Эта бригада уже выполняла преступные приказы кремлевского диктатора в Украине и понесла огромные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, деморализированные огромными потерями, понесенными в противостоянии с ВСУ под Марьинкой, оккупанты массово отказываются идти в бой. Они потребовали у руководства вернуть их всех в Россию. Чтобы положить конец смуте, прибывшие на Донбасс сотрудники ФСБ расстреляли передавшего требования личного состава начальству прапорщика.