Рано утром 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгороде, который находится в 40 км от границы с Украиной, горит нефтебаза. Как заявил губернатор Белгородской области, пожар "произошёл вследствие авиаудара с двух вертолётов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию россии на низкой высоте". По его словам, пострадало два работника, "им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", "жертв нет".

Это не первый инцидент в Белгородской области и, судя по новостным лентам, не последний. Например, 23 марта губернатор заявил об обстреле Белгородской области якобы со стороны Украины, а 29 марта сообщалось о якобы взрыве на территории военного городка под Белгородом. Также сегодня, 1 апреля, российские СМИ сообщают о якобы взрывах, обстрелах и минировании зданий в области.

Знаково, что новость о якобы "вертолётах Вооружённых сил Украины" появилась на следующий день после того, как владимир путин подписал указ о весеннем призыве. Как следует из указа, в 2022 году в россии будет призвано на военную службу 134,5 тысяч человек — это больше, чем в прошлом году. Особой мотивации у молодых ребят, которые ещё вчера сидели за школьной или студенческой партой, ехать на верную смерть в Украину нет, ведь они уже знают, что украинцы их встретят — но не с цветами. сергей шойгу, которого достали то ли с застенок, то ли с больничной койки, чтобы показать, что он (пока ещё) жив, заявил, что "граждане россии, призванные весной на военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут". Но его словам мало кто верит, ведь российские СМИ пестрят новостями о гибели ребят, 18–22 лет от роду, которых командование бросило воевать в Украину. Одно дело поддерживать "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, сидя на диване, а совсем другое — воевать на фронте.

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Кроме того, инцидент могут использовать для массовой мобилизации в россии и/или задействовании сил ОДКБ. В частности, от (не)большого ума имена, явки и пароли провалил "председатель совета министров лнр" марат баширов. "Атака боевых украинских вертолётов на Белгород создаёт казус белли для россии, чтобы объявить войну Украине. Тогда можно задействовать положения ОДКБ и у беларуси появится юридическая возможность вступить в войну на нашей стороне", — в частности, написал он в своём Telegram-канале. Осталось только узнать, хотят ли граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана умирать в Украине за слетевшего с катушек владимира путина, если даже самого господина баширова на передовой не видать. Тему ОДКБ прокачивают и российские "военкоры", которые вопрошают, "а нападение на Белгород не является причиной подключить ресурсы ОДКБ? Это ведь нападение на члена Организации".

Нет сомнений, что рф будет пытаться дискредитировать Украину на международной арене, а также хоть как-то улучшить свои позиции на переговорах. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков уже заявил, что "авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не создаёт „комфортных условий для продолжения переговоров" рф и Украины". Но цивилизованный мир не поверит в эту сказку, ведь руководство россии давно и бесповоротно себя дискредитировало. "Кремль заявил, что украинские вертолёты атаковали нефтебазу в Белгороде в 40 километрах от границы. Это российская атака под чужим флагом на собственный город, чтобы оправдать эскалацию войны, запугать граждан и организовать мобилизацию в россии", — например, считает директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева.

К тому же, обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики. В частности, комментируя инцидент, Дмитрий Песков заявил, что превосходство вс рф в воздухе в ходе спецоперации в Украине является абсолютным фактом. Ранее официальные представители минобороны россии рапортовали, что боеспособная украинская авиация уничтожена. Военные эксперты говорят, что ВСУ не рисковали бы несколькими из немногих боевых вертолётов, чтобы уничтожить одну нефтебазу, а не какой-то значимый военный объект, например, склад боеприпасов. "Учитывая то, какое расстояние эти два вертолёта должны были пролететь, в том числе над территорией "лнр", "днр" и рф, мне это представляется невозможным. Любой вылет что с украинской, что с российской стороны — билет в один конец", — например, цитируют российские СМИ подполковника фсб в отставке Алексея Филатова.

рф состряпала историю про "вертолёты вооружённых сил Украины", спустя рукава, в расчёте на внутреннего потребителя. Идёт второй месяц кровопролитной войны, и надо как-то её обосновать. Вторую Чеченскую начали после серии взрывов жилых домов по россии в 1999 году ("рязанский сахар"), так что неудивительно, что в 2022 году путинский режим поставил под угрозу жизни граждан рф для того, чтобы оправдать военные преступления против украинцев. Правда, хотели как лучше, а получилось, как всегда. Даже у Соловьёва случилась истерика: "Вопрос. Кто отвечает за ПВО на Белгородском направлении? Места базирования вертолётов, совершивших удар, уничтожены? Зона безопасности для Белгородской области когда будет установлена?"