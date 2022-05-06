Наверное, во многих кабинетах по всему миру ломают над этим голову. Самую логичную версию я услышал от одного опытного нашего офицера. У нас смесь стандартов НАТО и махновщины. У них - чистый совок. Я примерял этот взгляд, как берцы. Да, очень похоже. Современные ЗСУ вообще не похожи на армию, которую я помню по срочной больше 20 лет назад. Конечно, везде свои традиции. И не стоит сравнивать условную учебку на Западной, где все мобилизованные, с небольшим спецподразделением из добровольцев, но...

Строевой шаг не в ходу. Он не пригодится. Устав есть, но... есть позывные потому "пане лейтенанте" никто не обращается. Прием пищи по расписанию, а еще подьем и отбой? Ну, мы стараемся раз в день вместе поесть горячего. А так никого не смущает боец с банкой консервов в неуставное время. Консервы вот. Хочешь - бери. Неуставные взаимоотношения? О, да! Командир орал вчера, как медведь из сказки? Кто взял мою миску?! А все тихо ржали. Миски волонтеры привезли одинаковые и следствие могло зайти в тупик. Но тут задумчивый рядовой говорит - я слышал эти крики минут 10 назад. Вот он, кивает на ком отделения, тоже искал миску и ругался. А потом сказал, раз так, возьму первую, которую найду. После еды все начинают как-то отмечать свои миски доступными средствами. Из доступных только зеленый скотч. Дом творчества какой-то, блин.

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И в таком духе все, кроме боевых выходов. В быту - никакой субординации. Почти. Махновщина хороша в меру. У всех свои слабости. Например, я не люблю форму, но тут как бы армия. Компромисс - если мы сидим в одном месте больше трех дней, форму (а также броник, разгрузку и берцы) я надеваю только на выход или дежурство. А так нормальный боец в свитере и спортивных штанах. Очень четко разделено все на то, что необходимо для работы и мелочи на твое усмотрение. Нет вообще даже духа той армии, про которую десятилетиями складывали анекдоты.

Вчера замминистра с охранником ночного клуба утром вместе мыли пол на базе. Сегодня они же плюс политолог уходят в ночь, обвешавшись всякими штуками, которые созданы для ускорения встречи грешника с Господом. Это не совецкая армия. И не та украинская, которая была сразу после нее. Остался разве что грубоватый и очень уж нехитрый солдатский юмор.

Ну, я потом что вспомню цензурного, отдельно напишу. Зачем я писал все эти буквы. Чтобы вот так сложно выразить простую мысль. Воюют не две армии. Воюют две РАЗНЫЕ армии. Разные в принципе. Потому результат предсказуем, даже при таком количественном разрыве на старте. Тем более, ЗСУ активно работают над сокращением этого разрыва и совсем не путем собственного размножения.

Все будет Україна!