Почему у большинства погибших в Украине российских солдат совсем не славянские фамилии: в сети указали на нюанс

Тот факт, что у большинства погибших в Украине российских оккупантов были неславянские фамилии, имеет простое объяснение. На это обратили внимание в сети.

Так, режим президента страны-агрессора Владимира Путина старается не отправлять россиян из Москвы и других больших городов РФ воевать против украинцев. Кремль не хочет злить жителей мегаполисов тысячами убитых, написал в Twitter блогер с псевдонимом "Проф. Преображенский".

"В сводках о погибших в Украине у большинства российских солдат – совсем не славянские фамилии. Режим старается не отправлять на войну жителей столиц и больших городов", – говорится в его публикации.

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Как отметил блогер, на фронт российские власти отправляют людей из провинций: "Москву злить тысячами трупов Путин не хочет, а на дальние регионы ему плевать".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Россия в войне против Украины потеряла около 18,9 тысячи человек.

Ранее главный военком Красноярского края РФ заявил, что подсчет погибших в Украине россиян не ведется. Вопрос о потерях страны он назвал неприличным.