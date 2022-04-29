Я вам сейчас одну вещь скажу - только вы не обижайтесь.

Знаете, почему США с таким подъёмом и в таких масштабах начали поддерживать Украину? Попробую пояснить...

Помочь Украине выстоять и победить Империю зла - это одна история.

Но есть другая история - чисто американская.

Как ни крути, Вашингтон здорово подмочил свой имидж Афганистаном. Влить туда по меньшей мере 50 млрд долларов (а то и намного больше), а в ответ получить большой пшик - очень болезненный удар по самолюбию американской власти.

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В начале российского вторжения наc особо спасать никто не кинулся - так, чисто формально предупреждали, наставляли, сочувствовали...

А потом увидели, что украинцы - не афганцы (при всём уважении к последним). Они (в смысле, мы), даже вопреки определённым просчётам зелёной власти, вцепились зубами в каждый метр украинской земли и начали кусать российского медведя - с каждым днём всё болезненнее.

И тогда Белый дом увидел, что он может эффектно реабилитироваться за Афган, поставив ВСЁ на жёлто-синее. Денег у него хватает - был бы толк, ибо второго провала ему не простят сами американцы.

В случае успеха Вашингтон убивает сразу несколько зайцев:

обескровливает военный и экономический потенциал россии - раз;

под угрозой санкций заставляет отвернуться от неё Китай и разрывает между ними основные производственные цепочки - два;

перетягивает на себя экономическое сотрудничество с Индией - страной, которая раньше преимущественно ориентировалась на россию - три;

замыкает на себя львиную часть поставок природного газа в ЕС - четыре;

становится мировым лидером в модернизации военно-промышленного комплекса - пять.

Могу ещё написать шесть-семь-восемь, но и этого достаточно.

Но, самое главное - сделав ставку на мотивированных украинцев, создаёт новый прецедент успешного государства. Победившего ядерную обезьяну, благодаря, в основном, американской военной и экономической помощи. При этом разрушив имидж "непобедимой российской армии".

Как результат: создание на границе российско-китайского конгломерата буферного (а куда от этого деться?), но прочно стоящего на ногах государства. Сильного в экономическом и военном отношении, а также имеющего в своём бэкграунде победу над нефтегазовобриллиантовой бензоколонкой. Государства, которое ещё 3 месяца назад почти весь мир готов был по умолчанию отдать в сферу влияния Москвы. Но лишь воочию увидев возможности украинцев, удивлённо приподняв бровь и отвисшую челюсть, сказал: "А эти ребята дорогого стоят!"

Поэтому поддерживать Украину вслед за спасающими свой имидж Штатами, сейчас кинутся все, кому не лень - это стало модным, престижным, трендовым.

А всё благодаря тому, что мы, в отличие от сброда, который называет себя р******и - нация! Которая начиналась двадцатью процентами пассионариев от всего населения Украины, а сейчас перевалила за 80% и стремится к ста.

Я бы на таких точно поставил! Вот дядюшка Сэм и ставит. Причём, по-крупному.