Почему сирийцы едут на смерть в Украину ради России: названа неожиданная причина

Станислав Дощицын
Война в Украине 2022
2 минуты
Почему сирийцы едут на смерть в Украину ради России: названа неожиданная причина

Вторжение России в Украину ударило по экономике Сирии, возросли цены на топливо, продукты питания, воду. Это в том числе заставляет сирийцев с военным опытом записываться для участия в войне на территории Украины, поскольку российские власти обещают платить по 7 тысяч долларов за бои на передовой.

Наемник, чье имя не называется, осознает, что почти все сирийцы погибнут в Украине, однако он сам пойдет воевать, чтобы прокормить себя и семью. Он заявил, что много его сограждан соглашаются воевать за еду, он лично знает около 200 таких желающих, сообщает BBC News Arabic.

Сирийские наемники готовы воевать в Украине
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"Россия не готова терять своих бойцов, если найдутся люди, которые будут воевать за деньги. Предлагаются два вида контракта: один для ведения боевых действий на передовой за 7000 долларов и другой – для обеспечения безопасности в тылу за 3500 долларов. 80% людей подают заявки только для того, чтобы заработать достаточно денег на еду", — рассказал неназванный сириец.

В самом начале российского вторжения турецкие СМИ сообщали, что сирийских наемников перебрасывают в Армению, а затем в Россию.

Путь доправки сирийских военных в Россию

"Россия берет бедных сирийцев, которые не могут найти деньги на еду, платит им и отправляет воевать. Моя семья не хочет, чтобы я уезжал. Но я должен пойти ради денег. Скорее всего, 90% из нас пойдут туда и погибнут", — добавил боец.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские оккупанты, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, покидают украинскую территорию. Они двумя колоннами отправились в сторону границы с Беларусью. Когда у солдат проявились первые признаки лучевой болезни, они запаниковали.

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