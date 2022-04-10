После того как российские оккупационные войска потерпели полнейшее фиаско со своим блицкригом в Украине, согласно которому территории от Харькова до Одессы и практически весь север, включая Киев, должны были быть захвачены в считанные дни, командованием РФ было решено резко изменить тактику и главное – аппетиты.

Теперь, российские генералы намерены удовлетворить Путина исключительно оккупацией Донбасса в тех границах, в которых они видят свои гибридные метастазы "ДНР" и "ЛНР", а так же удержании южного плацдарма, для сохранения поставок воды на территорию оккупированного Крыма. Вишенкой на этом кровавом торте должна будет стать оккупация Мариуполя.

Но, "битва за Донбасс" о которой так много сейчас говорят, российскими оккупантами уже проиграна. И вот почему.

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Во-первых, что мне сразу же бросилось в глаза – российские официальные лица назвав бегство своих войск из киевской и черниговской области "сокращением военной активности" по сути, не сократили военную активность, а полностью бежали из этих областей и не только. Сумская область сейчас освобождена от российских оккупантов. Не припомню, чтобы замглавы минобороны России Александр Фомин говорил о "сокращении военной активности" в Сумской области… Но, не о том речь.

В Черниговской, Киевской и Сумской областях российские войска очень сильно потрепали. Они понесли серьёзные потери, как в личном составе, так и технике. И после месяца такой мясорубки, было бы логичным их заменить свежими подразделениями, а этих отправить по ротации залечивать ПТС бояркой. Но этого не произошло.

Вместо ротации, произошла перегруппировка и потасканных и морально подавленных мародёров, вкусивших плод беззакония, отправляют на новый плацдарм, участвовать в "битве за Донбасс".

О чём это говорит? Не только о том, что российское командование бросает в новую мясорубку физически и психологически отработанный материал по рядку показателей, но и о том, что российской армии некем и нечем заменить этот материал.

Единственное кто нашёлся на компенсацию потерь оккупационного контингента, так это 5-я общевойсковая армия Восточного военного округа ВС РФ, которую через всю Россию свозят к границе с Украиной. Но, важно понимать, что эта 5-я общевойсковая армия это, скажем так, по меркам даже российской армии, отнюдь не второй сорт…

Во-вторых. Понятно, что с качественными кадрами у оккупационной армии дефицит, но всё же они наберутся даже и из того второго и третьего сорта, но, что будет когда в масштабном сражении опять начнётся отстрел целых БТГр? А ничего не начнётся, а продолжится логистический коллапс.

Дело в том, что до 24 февраля 2022 года Россия могла в неделю перебрасывать к границам с Украиной по своим железным дорогам и автомобильным магистралям в среднем 7 тысяч л.с. Введение же санкций и уход ряда иностранных компаний, обслуживающих огромный спектр транспортных опций РФ, значительно снизили эти возможности. И теперь, в среднем Россия обеспечивает доставку 4 тыс личного состава в течение недели к границам с Украиной.

В свою очередь, в пиковые периоды боевых действий потери российских оккупантов достигали 10 тысяч убитыми, раненными и пленными в неделю. То есть, с учётом такой интенсивности боевых действий Россия никак не сможет компенсировать свои недельные потери.

В-третьих, российские оккупанты до сих пор не контролируют ключевые города на донбасском плацдарме. Речь даже не о крупных, таких как Харьков, без контроля которого опасно проводить масштабную наступательную операцию, или про Мариуполь, который стал позором российских оккупантов.

Но, главное то, что даже те села и города, что они контролируют, превращаются для них же в ахиллесову пяту.

Например, Изюм уже можно смело называть очередной Чернобаевкой. То есть, контроль стратегически важного населённого пункта превращается для оккупантов местом их периодической утилизации. Ведь, фактически, чтобы развивать наступление из Изюма, нужно в Изюм завести необходимое количество л.с., техники, боеприпасов, ГСМ и т.д. А это всё простреливается. Аналогично и с наступлением – любое выдвижение, это фактическая утилизация колонны.

Ну и четвёртый, очень важный момент, на который многие не обращают внимания. Российское командование ставит цель достигнуть результата в "битве за Донбасс" к 9 мая. А когда ставятся жёсткие временные рамки – это чревато ошибками и зачастую фатальными, что, разумеется, нам только на руку.

От себя дополню, что на протяжении всех этих лет, ведения гибридной войны, Генштаб Украины рассматривал самые разные сценарии развития ситуации на Донбасском направлении, в том числе и с учётом полномасштабного вторжения. И, фактически, российские оккупанты ничем не способны удивить, да и не смогут они этого сделать.

Вот и получается, предсказуемость врага, с ограниченными и не лучшей кондиции ресурсами, подгоняемого сроками. Что это всё в сумме даёт? Верно – поражение.

Разумеется, для защитников Украины это не будет лёгкой прогулкой. Вообще, тот, кто говорит о войне и сражении как о лёгкой прогулке и какой-то игре на эмоциях, априори – человек недалёкий. Это будет очень сложный бой, фатальность которого для врага уже очевидна, но от того лёгким он не становится.

Слава нації!