Почему Россия стирает с лица земли Мариуполь: заместитель мэра назвал причины. Видео

Блокада Мариуполя, где ежедневно погибают десятки людей от голода, жажды, отсутствия медикаментов и массированных обстрелов, стала личным возмездием президента России Владимира Путина за позор 2014 года. Тогда его боевики и сепаратисты "ДНР" были выгнаны из города и не смогли установить на административные здания триколор.

Об этом рассказал заместитель главы Мариупольского горсовета Сергей Орлов в интервью OBOZREVATEL. Местные жители самоотверженно выступили против прихода "русского мира" на их землю, а армия Украины вместе с добровольцами мужественно отстояли город (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Также большое значение для Москвы имеет то, какие шаги к развитию и процветанию сделал Мариуполь за эти годы, это был современный мегаполис. Ну и конечно, именно здесь находятся основные точки расположения знаменитого полка "Азов", так упорно ненавидимый российским обществом", – пояснил чиновник.

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Так, по мнению Орлова, все эти факторы стали причиной беспрецедентной жестокости, граничащей с садизмом и лютой ненавистью, которую демонстирует захватчик на территории осажденного Мариуполя. В то же время он заверил, что Киев и западные партнеры твердо стоят на спасении выживших украинцев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– 1 мая стартовало начало масштабной операции по эвакуации мирного населения из блокадного Мариуполя. Первая группа из 100 жителей выехала на автобусах в сторону Запорожья;

– жены, матери и сестры бойцов героического полка "Азов" провели акцию под стенами Офиса президента, обращаясь к власти с просьбой спасти защитников Мариуполя.