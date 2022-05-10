"Вторая армия" мира продолжает поражать и шокировать. В первую очередь – зверствами похлеще фашистских, а также масштабами потерь живой силы и боевой техники.

Хоть кремлевская пропаганда и утверждает, что у вс рф "потерь нет" и они "своих не бросают", просторы интернета наполнены визуальным контентом с тысячами брошенных трупов российских солдат. Зачастую останки обглоданы животными.

Ни бункерный садист, ни его командиры не готовы были к таким потерям в ходе безжалостной рубки, названной почему-то "специальной военной операцией". И если первый до сих пор боится светить потери поголовью рф, то вторые боялись докладывать о них своему верховному главнокомандующему. Стоит напомнить, что в первые дни войны ВСУ отправляли на тот свет по тысяче "иванов" в день, а по итогам первого месяца потери вс рф превысили количество погибших за 10 лет войны в Афганистане. Притом, что сама "спецоперация" была рассчитана на три дня и предполагала встречу российских войск цветами. Естественно, в военный бюджет не закладывались необходимые на данный момент 125 млрд "похоронных" рублей. Это без учета выплат ампутантам, "самоварам", раненым и контуженным солдатам оккупационной группировки.

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А ведь именно денежный вопрос волнует поголовье рф в первую очередь. Взращенный тотальной пропагандой ура-патриотизм не отменяет визгов в социальных сетях об утраченной прибыли взамен убитого наследника, останки которого власти не спешат доставлять родственникам. Ситуацию усугубляют новости с фронта о распылении на атомы "джавелинами" и "байрактарами", информация о брошенных при отступлении, закопанных в безымянных братских могилах и сожжённых в мобильных крематориях тушках "иванов", которые автоматически перемещают "двухсотых" в списки без вести пропавших. Ну и, естественно, суровая реальность на примере непоняток с экипажем отрицательно всплывшего крейсера "Москва", когда карма стала догонять многие "патриотичные" семьи матросов-срочников. Требовавшим правды о судьбе сыновей родителям популярно объяснили, что флагман чф рф в "спецоперации" не участвовал, в территориальные воды Украины не заходил, а их сыновья "безвестно отсутствуют на территории части". При том, что сама "часть" покоится на дне Черного моря, и вопросы присутствия там их сыновей следует задавать не прокурорам, а водолазам.

О том, что народ зароптал от таких "успехов", и власть об этом уведомлена, свидетельствует единственный позитивный для поголовья рф месседж из парадной речи путина – о специальном указе по материальной поддержке семей утилизированных в Украине военнослужащих.

Тем не менее, в кремле продолжают упорно прятать правду о реальном количестве потерь. В официальной сводке ВС Украины количество ликвидированных оккупантов уже превысило 25 тысяч человек, а в самой рф заявляют лишь о 1351 погибшем военнослужащем. Но, по данным группы "Информационное сопротивление", зафиксированы факты уже 2270 похорон участников "специальной военной операции" (см. фото).

Как видим, даже погребения происходят у них "порционно". В больших городах церемоний избегают, чтобы не вызывать лишней шумихи и деморализации "успехами СВО". Но скрывать шокирующие цифры безвозвратных и санитарных потерь становится все сложнее. Совсем скоро погибшие и раненные будут в 100 000 российских семей.

Траурная осторожность не спасает кремль от массовых увольнений из вооруженных сил рф контрактников, не желающих умирать за путина в Украине. И в этом случае юриспруденция на их стороне. Поскольку войны, согласно с официальными указами, нет, то и за отказ от участия в "спецоперации" не наступает суровая уголовная ответственность по реалиям военного времени! Ну а непонятный штамп в военном билете про "отказ участвовать…" – хорошая альтернатива тяжелым увечьям или попаданию в списки "безвестно отсутствующих".

Другая проблема из-за просачивающихся данных о реальных потерях – массовые поджоги военкоматов по всей России потенциальными призывниками или "мобиками". Только по зафиксированным в СМИ данным уже горели картотеки военкоматов в Луховицах Московской обл., Воронеже, Березовском Свердловской обл., Шуе Ивановской обл., поселке Зубова Поляна в Мордовии, Нижневартовске, Череповце. И, надеемся, это только начало…