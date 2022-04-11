Почему "обращение украинских морпехов в Мариуполе" – это вброс русских
Многие из вас уже прочитали сегодня "обращение" наших доблестных морпехов из Мариуполя.
Сам еле сдерживал слёзы, читая его.
Но взяв себя в руки нашёл ошибку, допущенную рашистами в этой информационно-психологической спецоперации.
Главная задача которой - подорвать доверие украинского народа не только к Зеленскому, но и к руководству ВСУ.
Все, кто родом из Мариуполя прекрасно знают географию города.
Так вот, в "обращении морпехов" указано, что они находятся на территории завода "Азовмаш".
А это СЕВЕРНАЯ часть города, на которой уже давно находятся рашисты и не идут активные бои.
Даже не завода "Ильича", который находится рядом и имеет огромную территорию.
В своих сводках кадыровцы и ГШ РФ уже минимум неделю-две пишут, что активные бои в городе ведутся в двух частях города:
- на территории завода "Азовсталь", который "Азовцы" давно превратили в неприступный бастион и второй "донецкий аэропорт";
- в районе "посёлка моряков" и прилегающих к ПОРТУ территории.
Именно там и находятся наши морпехи и часть "Азовцев", что абсолютно логично!
Уже был один вброс рашистов о том, что якобы более 200 морпехов сдались в плен. Только на опубликованном рашистами видео видно, что "морпехи" побриты , откормлены, форма чистая .
Это после 40 дней осады? Без воды, еды, и всех коммуникаций? В условиях неприкращающихся боев, обстрелов и авиаударов?!
Морпехи априори не могли отойти на территорию "Азовмаша" с территорий, прилегающих к порту.
Никакими окольными путями. Это просто невозможно сделать в условиях контроля западной, центральной и северной частей города, на которую рашисты зашли уже очень давно и уже минимум неделю-две раздают там " гуманитарную помощь" выжившему в Аду гражданскому населению, а кадыровские "тик-ток" войска снимают свои репортажи.
Так что все это ФЕЙК!
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