Многие из вас уже прочитали сегодня "обращение" наших доблестных морпехов из Мариуполя.

Сам еле сдерживал слёзы, читая его.

Но взяв себя в руки нашёл ошибку, допущенную рашистами в этой информационно-психологической спецоперации.

Главная задача которой - подорвать доверие украинского народа не только к Зеленскому, но и к руководству ВСУ.

Все, кто родом из Мариуполя прекрасно знают географию города.

Так вот, в "обращении морпехов" указано, что они находятся на территории завода "Азовмаш".

Видео дня

А это СЕВЕРНАЯ часть города, на которой уже давно находятся рашисты и не идут активные бои.

Даже не завода "Ильича", который находится рядом и имеет огромную территорию.

В своих сводках кадыровцы и ГШ РФ уже минимум неделю-две пишут, что активные бои в городе ведутся в двух частях города:

- на территории завода "Азовсталь", который "Азовцы" давно превратили в неприступный бастион и второй "донецкий аэропорт";

- в районе "посёлка моряков" и прилегающих к ПОРТУ территории.

Именно там и находятся наши морпехи и часть "Азовцев", что абсолютно логично!

Уже был один вброс рашистов о том, что якобы более 200 морпехов сдались в плен. Только на опубликованном рашистами видео видно, что "морпехи" побриты , откормлены, форма чистая .

Это после 40 дней осады? Без воды, еды, и всех коммуникаций? В условиях неприкращающихся боев, обстрелов и авиаударов?!

Морпехи априори не могли отойти на территорию "Азовмаша" с территорий, прилегающих к порту.

Никакими окольными путями. Это просто невозможно сделать в условиях контроля западной, центральной и северной частей города, на которую рашисты зашли уже очень давно и уже минимум неделю-две раздают там " гуманитарную помощь" выжившему в Аду гражданскому населению, а кадыровские "тик-ток" войска снимают свои репортажи.

Так что все это ФЕЙК!