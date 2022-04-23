Вопрос о возможности применения россией ядерного оружия, является краеугольным камнем объяснений бездействия или сдержанности в реальной поддержке Украины со стороны многих европейских стран.

Для начала коротко рассмотрим общие понятия и термины.

Ядерным оружием по сути являются Ядерные боеприпасы (ЯБП) установленные на средства их доставки до объекта или места поражения. Для сокращения все ЯБП разделим на 2 группы - Стратегические (на межконтиненальных баллистических ракетах) и Тактические (боевые части всех видов ракет, торпед, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и мины).

Напомним некоторые малоизвестные факты хранения и эксплуатации ЯБП.

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Для эксплуатации, приема, хранения, обслуживания и выдачи ЯБП (СБЧ) в части боевого применения (ракеты, корабли, подводные лодки, самолеты) существовали воинские части - ремонтно-технические базы РТБ. В т.ч. и на территории Украины располагалось более десятка этих РТБ. Обслуживание осуществлялось офицерским составом-обычными техниками и инженерами любых родственных специальностей, прошедшими незначительную подготовку. Например, ядерные авиационные бомбы из РТБ гарнизона Веселое на севере Крыма, подавались на корабли в Севастополь (за 200км), без всякого напряжения, в обычном, штатном режиме.

Все корабли и подводные лодки, выходящие на боевую службу в районы непосредственного соприкосновения с вероятным противником, имели на борту несколько ядерных зарядов с разными средствами поражения. Особенно большая плотность ЯБП была в зоне Средиземного моря, где множество стран и множество вооружений всех видов. Соответственно и много рисков нештатных ситуаций. Но за десятки лет противостояний, никаких применений ядерного оружия не было.

На момент же принятия Л. Кравчуком решения о безъядерном статусе Украины, у нас проживало несколько тысяч опытных офицеров -специалистов по обслуживанию и эксплуатации ЯБП, как действующих, так и в запасе. И оправдывания Кравчука, что Украина якобы все равно не могла содержать и обслуживать свои ядерные боеприпасы, являются абсолютно неправдивыми.

Ну а Западу, чтоб не волноваться о возможной теоретической угрозе со стороны украинского ЯБП, надо было просто КУПИТЬ эти боеприпасы у Украины и обезопасить себя. А Украина на полученные средства, купила бы необходимые ей современные средства вооружений дальностью действия до 1 000 км и обезопасила бы себя от притязаний РФ. Донбасс еще не озвучивался, но угрозы забрать Крым озвучивались уже на всех уровнях.

А денег хватило бы и купить на Западе его заводы и технологии (например заводы по производству легковых и грузовых авто, стройматериалов и т.д.).

Исходя из стоимости обычных вооружений, на закупку которых нам сейчас дают кредиты некоторые страны, 4500 ядерных боеприпасов с шахтами базирования и подземными командными пунктами управления, стоили наверное триллионы долларов.

А теперь Украина вынуждена на все и все ПРОСИТЬ. Уговаривать, убеждать и снова ПРОСИТЬ.

Второй малоизвестный факт - в середине 90-х РФ уничтожила практически все межконтинентальные баллистические ракеты на подводных лодках стратегического назначения. ЯБП лодочного базирования всегда представляли угрозу. Ельцин, по слухам, получил 3 млр. на выборы. А российские ракеты шахтного базирования и на мобильных платформах, для современной западной СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ реальной угрозы не представляют. И вероятно могут быть уничтожены еще во время запуска, на территории РФ.

Использование же тактического ядерного оружия на территории Украины крайне маловероятно. Как по причине ведения боевых действий непосредственно на заявленных территориях ОРДЛО, так и по причине четкого предупреждения Премьера Великобритании Бориса Джонсона российскому руководству - В ОТВЕТ МОЖЕМ ПРИМЕНИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ БЕЗ ВСЯКИХ СОГЛАСОВАНИЙ.

Так что, дай Бог, обойдемся без ядерных угроз .

А украинской дипломатии надо настойчивее добиваться военной и финансовой помощи от западных партнеров.