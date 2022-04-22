Побывал 'русский мир': в сети показали улицы Киевщины до и после оккупации

Украинский фотограф Роман Наумов показал, во что превратили российские оккупанты улицы населенных пунктов Киевщины. Он сравнил фото конкретных домов из Google с теми фотографиями, которые сделал сам после деоккупации пристоличного региона.

Эти фото лучше всего вскрывают человеконенавистническую сущность России. Фотографии Роман Наумов опубликовал в своем Facebook.

"Полистал в Google фотографии улиц Киевщины, сравнил со своими фотографиями... До и после российского мира", - написал Наумов.

В комментариях украинцы благодарят фотографа за проделанную работу и просят хранить страшные показания преступлений России против украинского народа для дальнейшего трибунала и репараций, которые агрессор непременно будет выплачивать Украине и пострадавшим от войны гражданам.

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Причину такой безграничной жестокости и стремления стереть Украину с лица земли люди объясняют желанием россиян сделать так, чтобы украинцы жили так же, как живут они – в руинах, нищете и беспросветности.

И многие подписчики Наумова признаются в абсолютно естественном желании, чтобы граждане страны-агрессора, которые поддерживают войну в Украине - прочувствовали все то, что испытывают украинцы на собственной коже.

На выложенных фотографом фотографиях сверху размещены фото из Google, сделанные до войны, а снизу – страшные последствия прихода "русского мира".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области нашли тела 1084 погибших мирных жителей области. Все они – жертвы российской агрессии. И этот страшный счет еще будет увеличиваться, потому что поисковые работы продолжаются и практически ежедневно спасатели и полиция находят новые тела.

К тому же РФ продолжает наносить ракетные удары по всей территории Украины.