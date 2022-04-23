Победитель определится на поле боя: Жданов дал прогноз, сколько может длиться война в Украине

Война с Россией может длиться, по меньшей мере, еще несколько месяцев. При этом важно, чтобы политики не подписывали никаких промежуточных договоренностей, которые могут расцениваться как "Минск-3".

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он считает, что сейчас Украины имеет шанс восстановить территориальную целостность. По его словам, в ходе контрнаступления ЗСУ могут вернуть Донбасс и Крым.

"Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию – или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", – подчеркивает эксперт.

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Он убежден, что любые договоренности приведут в дальнейшем к новым войнам. Жданов считает, что Россия в процессе перемирия начнет восстанавливать вооруженные силы, чтобы после продолжить ту же захватническую политику.

Эксперт объясняет, что сейчас ЗСУ могут одолеть армию РФ. "Ни в коем случае нельзя идти на уступки. У нас есть шанс победить. В данных обстоятельствах у нас действительно есть возможность разгромить вторую армию в мире", – считает он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американская и британская разведка дали прогноз, сколько будет длиться война в Украине. По их мнению, активные боевые действия закончатся через несколько месяцев.