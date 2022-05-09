"Победим и рашизм!" Во временно оккупированном Токмаке появились знаковые листовки. Фото

Жители Токмака на Запорожье накануне 9 мая напомнили оккупантам, что они на украинской земле только временно. Они распространили по городу листовки с надписью "Победили нацизм – победим и рашизм".

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Такие "послания" расклеили на домах.

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"Жители оккупированных территорий хотят жить в свободной Украине, а не быть рабами нацистской России Путина. Спасибо вам за смелость. Будем скоро праздновать настоящий день нашей общей победы!" – заверили в Генштабе.

Напомним: ранее в городе Токмак в Запорожской области, временно находящийся в оккупации, ВСУ ударили по солдатам российской армии, разгружавшим вагоны с боеприпасами. Никто из оккупантов не выжил. По информации волонтеров, огонь на российских захватчиков скорректировали местные патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Пологи на Запорожье группа российских солдат расстреляла около 20 своих автомобилей – чтобы не ехать на линию фронта. Оккупанты обвинили в повреждении машин украинских партизан.