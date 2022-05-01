Победа России в Украине была бы худшей, что могло произойти с Германией, – посол Мельник

Худшее, что могло произойти с Германией, была бы победа России в войне против народа Украины. Поэтому страх государства быть вовлеченным в вооруженный конфликт является абсолютной чепухой.

Об этом в интервью Bild заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, вторжение РФ стало началом Третьей мировой войны.

"Нападение Путина на Украину затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане. Всем должно быть понятно: Путин хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не принадлежат Польша, Чехия и Словения. Путин ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей", – объясняет Мельник.

Видео дня

По его мнению, в глазах главы Кремля Германия уже избрала сторону войны. Поэтому дальнейшая поставка оружия не может повлиять на эту ситуацию.

Он считает страх стать участником конфликта, снабжая Украину оружием, полной чушью. "Каждый, кто хочет предотвратить эскалацию их войны, должен помочь нам сейчас поставить Путина на его место", – уверен посол.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Германия приняла решение предоставить Украине тяжелое вооружение.