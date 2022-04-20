По Николаеву нанесли ракетные удары, а на Херсонщине идут активные бои: что известно о ситуации в областях Украины

По состоянию на 20 апреля российские оккупанты не прекращают бомбардировать мирные украинские города. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Также враг продолжает совершать обстрелы гражданских объектов, в частности, больниц и жилых домов. Об этом говорится в сводке ситуации по регионам на утро среды, 20 апреля, которой располагает OBOZREVATEL.

Несмотря на активные боевые действия в части регионов, относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Кировоградщине, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Тернопольской областях, и на Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Черкащине, Сумщине и Черниговщине.

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В то же время в Харькове ночью российские войска продолжали периодические обстрелы окраин жилого района Салтовка. По предварительным данным, пострадавших нет. Также продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.

На Луганском направлении под контролем россиян остается населенный пункт Кременная. Враг пытается штурмовать Северодонецк и Попасную, а в Новодружеске был мощный обстрел. После полуночи россияне открыли огонь по жилым домам. В результате в городе перебит газопровод, а два дома загорелись. Несколько раз за ночь враг также обстрелял город Горское. После попыток штурма российскими оккупантами Рубежного и Северодонецка в больницу города Новоайдар поступило около 130 раненых оккупантов.

В Донецкой области россияне ночью обстреливали Авдеевку, в результате чего была существенно повреждена инфраструктура. Город частично остался без электричества. За минувшие сутки в области погибло три человека, еще шестеро получили ранения.

В Херсонской области российские оккупанты ведут постоянные обстрелы. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует. В общинах на границе с Николаевской и Днепропетровской областью нет света, газа и воды. Ситуация в регионе остается стабильно тяжелой.

Также российские войска нанесли ракетный удар по зданию поликлиники в городе Баштанка Николаевской области. По предварительной информации, жертв нет. Кроме того, ночью Николаев снова обстреляли ракетами. Последствия ночной атаки уточняются. В других населенных пунктах области ситуация тревожная, но управляемая.

Напомним, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российским войскам не удастся захватить Мариуполь и Харьков, а для нового наступления на столицу Украины у врага недостаточно резервов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ВСУ разгромили и откинули от населенного пункта оккупантов, которые накануне заявили, что взяли Кременную.

Как сообщал OBOZREVATEL, битва украинских защитников с вражеской армией РФ за Донбасс идет уже несколько дней. Захватчики в последнее время активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.