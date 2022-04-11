"По нам лупят, а мы ничего не можем сделать": оккупанты отказываются идти в наступление и саботируют приказы руководства. Аудио

Солдаты оккупационной армии РФ отказываются идти в наступление в Украине и саботируют приказы своего командования. Некоторые из российских подразделений – на грани бунта.

Как сообщает в понедельник 11 апреля пресс-служба Службы безопасности Украины, об этом свидетельствуют многочисленные перехваченные телефонные разговоры оккупантов с родными. СБУ обнародовала запись одной из таких бесед (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Так, оккупант из Краснодарского края РФ сказал матери, что "ушел в отказ" от передовой – отказался выполнять "поставленные задачи", поскольку не хочет быть "фаршем".

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"Как сегодня только не агитировали. "Позор, трусы, как вы будете воспитывать своих детей, как вы будете смотреть в глаза своим родителям, матерям, дайте адреса, мы им расскажем, какие вы есть на самом деле"", – рассказал солдат, добавив, что ему также угрожали судом.

В ответ на вопрос матери, какие задачи следовало выполнить, он сказал, что ему надоело "сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать".

Российский солдат также пожаловался, что о его подразделении слагают легенды как о "смертном полку". По его словам, 90% (130 из 150) его товарищей также отказались идти в новое наступление.

"Они и батюшку привезли, чтобы нас агитировать, целая делегация приехала… Говорят: "Почему не хочешь (идти в наступление, – ред.)". Я говорю, у меня нет сил больше, ни физических ни моральных", – сказал он матери.

Солдат также заявил командованию, что не понимает, чем занимается российская армия в Украине: "За родину воевали наши деды. А мы здесь непонятно для чего, ради чего все это, никто ничего не знает".

По его словам, вооруженные солдаты "плюнули под ноги" командиру и ушли.

Россиянка поддержала сына. Она заявила, что лучше он будет осужден в РФ, зато останется в живых. "Мне нужен живой сын, прекрасно я буду смотреть тебе в глаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, из другого перехваченного СБУ разговора выяснилось, что матери российских военных "штурмуют" военкоматы, чтобы вернуть сыновей с войны в Украине. Они платят за это деньги и прибегают к связям в военном командовании.