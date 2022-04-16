"По Москве Украина не будет бить!" Арестович пообещал России точечные и очень болезненные ответные меры

Украина не собирается наносить удары по столице России Москве. Однако у нашего государства есть другие возможности ответить на агрессию РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "24 канала".По его словам, у Украины просто нет ракет нужной дальности, чтобы нанести удар по столице России (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

"Это будут точечные, но очень болезненные меры", – заверил Арестович.

Напомним, ранее он прокомментировал угрозы Минобороны РФ уничтожить украинские центры принятия решений. Он заявил, что в случае атаки Украина нанесет удар по Москве, подчеркнув, что Киев имеет "прекрасные" возможности для такого ответа.

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"Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Возможности по России у нас прекрасны. Хотите эскалацию? Давайте!" – сказал советник.

Накануне представитель российского Минобороны заявил, что РФ уничтожит украинские центры принятия решений в случае "продолжения попыток диверсий" на российской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арестовича, угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины исключать нельзя, особенно после затопления ракетного крейсера "Москва". Однако, если РФ решится на такой шаг, для главы Кремля все закончится очень быстро и его, скорее всего, "уберут".