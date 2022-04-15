По Киевщине нанесли три ракетных удара, – глава ОВА Павлюк

В пятницу, 15 апреля, российские оккупанты снова атаковали Киевщину. По территории области войска страны-агрессора нанесли три ракетных удара.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Он не уточнил, какие именно объекты были повреждены.

"Мы не исключаем возможность повторных ударов по любым объектам", – сказал Павлюк.

В связи с тем, что в Киевской области по-прежнему небезопасно, глава ОВА посоветовал отложить возвращение в Киев до более спокойных времен. Он добавил, что сохраняется как вероятность новых ракетных ударов, так и возможность возвращения ближе к столице групп оккупантов, которые были переброшены на Донбасс.

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"Остается опасность для гражданского населения. Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине", – подчеркнул глава Киевской ОВА.

Отметим, что взрывы ночью 15 апреля был слышны как на Киевщине, так и в самой столице. Работала противовоздушная оборона (ПВО).

Вместе с тем, как утверждает журналист AFP, часть ракет перехватить не удалось, они могли повредить завода "Визар" в Вишневом под Киевом.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий 15 мирных жителей получили ранения, есть и погибшие.