Пленный оккупант рассказал, как расстреливал мирных жителей в Украине. Видео

Пленный российский оккупант признался в убийстве мирных жителей, которые он совершил в первые дни войны РФ против Украины. Рашист рассказал, что расстрелянный им человек просто разговаривал по телефону.

Теперь 21-летнему оккупанту придется отвечать по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. Наказание за такое преступление – до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупанта, он пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать". Однако долго воевать не пришлось – после пересечения границы в Сумской области рашисту приказали сопровождать колонну с ранеными. По дороге их разбили украинские защитники, поэтому этот "герой" с коллегами отобрали два легковых автомобиля у мирных граждан.

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Захватчик цинично рассказал, что выпустил очередь в гражданского, попался им на глаза. При чем единственным "проступком" украинца было то, что говорил в это время по телефону.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – рассказывает пленный рашист.

В Службе безопасности Украины заверили, что оккупанту не удастся избежать наказания и следующие 15 лет он проведет за решеткой.

"Так что его матери в ближайшее время придется искать другие статьи дохода. Потому что ее "кормилец" будет отвечать за преступления перед украинским народом", – сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что военные путинской армии в разговорах с родными раскрывают подробности пыток, к которым прибегают относительно украинских пленных. Они рассказывают о страшных издевательствах и убийствах, которые не вкладываются в голову адекватными людям, однако их матери или жены в восторге.

Напомним, вернувшиеся из российского плена украинские граждане рассказали о пытках и издевательствах, которые им пришлось пережить. Мужчин безостановочно допрашивали, избивали и унижали.