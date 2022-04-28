Пленный оккупант пожаловался на обеспечение 'второй армии мира': даже трусов с носками нет. Видео

Пленный российский оккупант родом из Луганщины пожаловался на обеспечение "второй армии мира". По его словам, у них нет даже трусов с носками.

Соответствующее видео опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Оккупант рассказал, что попал в плен в Рубежном, где рашисты воевали против украинских защитников около 10 суток.

Настрой в его подразделение "ужасный".

"Потому что люди не хотят уже служить, они наоборот хотят вернуться домой, начальство этого не позволяет", - сказал он, добавив, что солдатам даже не разрешают созвониться с родственниками.

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Пленный также рассказал, что питание у них "отвратительное и ужасное". Живут они в погребах, условий никаких нет.

"Одежда… никакого обеспечения у нас нет. Что успел купить, что семья передала с дому, то и носишь. Даже трусов с носками нету. Обувь вся гражданская", - пожаловался он.

Оккупант также рассказал, что их подразделение несет значительные потери. В частности, с 260 человек сразу погибли около половины. И на данный момент где-то человек 100 осталось.

Напомним, Мародерство во "второй армии" мира перешло на новый уровень. Теперь оккупанты воруют сами у себя. К этому их принудили новые обстоятельства войны – украинские защитники не дают захватчикам продвинуться вперед и захватить какие-то населенные пункты. Поэтому они обворовывают тех, кого могут – своих же убитых и раненых.

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