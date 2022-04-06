Пленный оккупант из Москвы: армия РФ творит ужас, насилуют женщин, грабят и мародерствуют. Видео

24-летний пленный лейтенант медицинской службы из путинской армии рассказал, какие ужасные преступления творят российские оккупанты в Украине. Москвич Даниил Пшеничный видел убийства, изнасилования и ужасающих масштабов мародерство в исполнении "второй армии мира".

О зверствах сослуживцев пленный рассказал в ходе допроса. Фрагмент его рассказа опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В плен к украинским военным попал лейтенант медицинской службы, врач госпитального взвода так называемой Таманской дивизии (воинская часть 58198) Даниил Игоревич Пшеничный.

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24-летний москвич рассказал, что перед вторжением в Украину его воинская часть была переброшена в Белгородскую область, они стояли рядом с селом Ракитное.

По словам пленного, группировка насчитывала более 100 единиц техники и свыше 700 солдат.

Он уверяет, что командование не доводило до рядового состава информацию о том, что им предстоит делать дальше.

"Толком ничего не объясняли, единственное, слышал от командира, что они начали скачивать на навигаторы Сумскую и Киевскую область", - сказал Пшеничный.

Он также рассказал, что границу оккупанты пересекли 24 февраля, они вошли на территорию Сумской области.

Когда его спросили, что бы он хотел передать родным в России - оккупант рассказал, что творят путинские войска в Украине.

"Со мной все хорошо, со мной хорошо обходятся, кормят, держат в тепле... На самом деле, творится ужас со стороны российской армии, они бомбят мирное население, уничтожают города... Харьков уже разбомбили. Творят просто беспредел. Женщин насилуют. Мирное население убивают. Грабят. Мародерствуют", - сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинских женщин-военнослужащих в плену раздевали и обрезали волосы. Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что пережили освобожденные из плена 1 апреля украинки.