Племянник Арестовича 39 дней спасал жизни украинцев в оккупации

Племянник Алексея Арестовича более месяца провел под российской оккупацией. Он является врачом по профессии и поэтому отказался покидать больных пациентов.

Об этом советник главы Офиса президента сообщил в Facebook во вторник, 5 апреля. Арестович при этом не уточнил, о каком населенном пункте идет речь и как зовут его племянника.

"Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними. С фамилией Арестович и 39 суток пробыл в оккупации. Только что вышел на связь. Фамилию ни разу не спросили", – сообщил он.

По словам Арестовича, никто из местных жителей не сдал племянника и не рассказал оккупантам, что этот врач является родственником советника главы ОП.

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