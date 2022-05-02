Планы РФ на военные успехи в мае на Донетчине фактически сломаны, – Кириленко

Украинские Силы обороны фактически сломали планы путинской армии на военные успехи в мае в Донецкой области. На сегодняшний день оккупанты не могут продвинуться в атаках, в то же время продолжают обстреливать гражданские кварталы.

Об этом указал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона. По его словам, ситуация сложная, но контролируемая украинскими войсками (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Чиновник объяснил, что противник не может продвинуться даже по тем направлениям, которые он был вынужден изменить, корректируя свои планы быстрого продвижения вглубь Донетчины и захвата там основных ключевых городов.

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"Но точно могу сказать, что их планы по отношению к маю, празднованию 9 мая, фактически сломаны. Мы будем защищать государство и Донетчину столько, сколько нужно – до полного уничтожения врага и нашей общей победы. Для этого делается все", – подчеркнул Кириленко.

Он уточнил, что вражеские обстрелы в области продолжаются почти по всей линии фронта. Особенно вдоль линии наступления с северной стороны региона – Лиманское направление, где враг не прекращает попыток реализовать свои планы.

Однако вооруженные силы Украины остаются на своих позициях и не дают оккупантам продвинуться.

Глава Донецкой ОВА добавил, что несмотря на интенсивные бои, для мирных жителей есть возможность выезда из населенных пунктов. Однако здесь главное – желание людей.

"К сожалению, даже такая активизация обстрелов и то, что очень мало населения осталось, не всегда побуждает на это. А необходимо, чтобы еще больше людей выезжало на этот сложный период до того, как ситуация стабилизируется и враг будет разбит", – подчеркнул Кириленко.

По данным Генерального штаба ВСУ, на 68-е сутки войны РФ продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия на востоке. Оккупанты из минометов обстреливают позиции украинских войск на Северском направлении, а на Донецком наступают почти вдоль всей линии столкновения.

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