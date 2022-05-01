Планы Путина по Украине были разработаны сразу после войны с Грузией, – Грицак

Планы главы Кремля Владимира Путина по Украине были разработаны задолго до 2014 года. Подготовка к захвату страны начала еще в 2008 году – сразу после войны с Грузией.

Об этом заявил историк Ярослав Грицак в интервью изданию "УП". По его мнению, тогда западные страны повели себя "позорно", уговорив Тбилиси сдаться, – для агрессора это стало сигналом о том, что Запад слаб и не способен сопротивляться.

"В 2014 году Путин полагал, что когда он пойдет с агрессией на Украину, то повторится грузинский сценарий. И что поскольку Запад между собой разделен и рассорен, то он будет отдельно договариваться с Парижем, отдельно с Берлином, отдельно с Римом – по принципу "разделяй и властвуй", – говорит историк.

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Грицак отмечает, что планы Кремля сорвала экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Она отказала Путину и сказала договариваться с Брюсселем. "Это был первый звонок, что Европа очнулась. Слабый, но все-таки звонок", – говорит ученый.

"Запад не принял оккупацию Донбасса и Крыма, как прежде Абхазии и Осетии, и наложил на Кремль санкции. Понятно, что эти санкции были слабыми, почти косметическими. Но они были важны как сигнал Путину", – говорит историк.

Все это должно было показать Путину, что Запад не такой, каким его себе представляет РФ. После провала "русской весны" была надежда, что Кремль усвоит урок и чему-то научится. "Теперь видим, что эта надежда была наивной", – резюмировал Грицак.

Напомним, ранее генерал армии Николай Маломуж заявил, что Кремль проводит системную подготовку российского общества к всеобщей мобилизации. С этой целью Россия будет организовывать провокации и теракты в своих городах и за ее пределами, ответственность за которые попробуют возложить на ВСУ.