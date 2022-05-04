План Путина впервые не сработал: в МВД объяснили, почему РФ уничтожает Харьков и Мариуполь

Российский диктатор Владимир Путин уничтожает Харьков, Мариуполь и другие города Украины, чтобы повысить ставки и заставить принять его условия. Однако впервые за 20 лет тактика агрессора перестала работать, поскольку украинцы его не боятся.

Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире "Украина 24". По его словам, парадигму мышления Путина ломает также тот факт, что даже угрозы ядерным оружием не смогли навести страх на оппонентов диктатора.

"Это первый раз вообще, когда он не видит будущего. Меня часто спрашивают, зачем он уничтожает Харьков, если хочет его оккупировать, или Мариуполь. А для него важно уничтожить, а что будет потом – это будет потом. То есть, нет картины будущего впервые за двадцать лет", – говорит Денисенко.

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По его словам, до полномасштабного вторжения в Украину Путин часто поднимал градус напряжения, что заставляло противников сдаваться или отступать. Диктатор считал, что "преодолел еще одну ступеньку", однако с нашей страной его план провалился.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российский диктатор Владимир Путин решил "перемолоть" на войне в Украине все мужское население России. По его мнению, так может действовать по меньшей мере шпион.