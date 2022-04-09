"План не сработал, впереди месиво": российский оккупант пожаловался жене на провал армии Путина в Украине
Военные РФ не скрывают раздражения позорным состоянием путинской армии, вторгшейся в Украину. Деморализованные отношением к себе военного руководства солдаты жалуются на то, что им нечем воевать и нечего есть.
Откровениями оккупанты делятся в разговорах с родными. Один из таких перехватили разведчики ГУР Минобороны Украины, опубликовав аудио на своем сайте (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).
В частности, разговаривая с женой, российский военный говорит, что в рядах путинского войска нет нормального питания. Вместо штатных сухпайков им выдают малосъедобные консервы.
"Из жратвы снова привезли хе*ню. Это б**дство, жрать хочется... Дали какие-то консервы, которые жрать невозможно. Открыли тушенку, а там одни задницы куриные, кости", – жалуется захватчик по имени Сергей.
Он также добавил, что у их зампотила исчез КамАЗ с сухпайками и теперь "им жрать нечего".
"Дали какой-то крупы на пять дней – как хотите, так и варите. Бросили, как свиней", – констатирует оккупант.
Также неодобрительно военный ВС РФ отзывается о действиях своего командования, в том числе верховного главнокомандующего армией – президента Владимира Путина. Он говорит, что военнослужащих хотят лишить "отпуска по реабилитации", добавляет, что сейчас их заставляют идти в наступление, а они "сидят в обороне, потому что воевать нечем". На удивление жены, мол, почему же это "РФ ракетами не забрасывает" украинцев, чтобы "бедным" россиянам было легче, оккупант иронически призывает ее "еще больше слушайте президента-дебила".
"Я с первого дня говорил, что это не приведет к хорошему… Месиво еще впереди основное… Хваленые калибры-хринибры ничего не помогают", – признал захватчик.
На это жена оккупанта заключила, что "план не сработал". Россиянин же подытожил разговор чаянием "дотянуть до пенсии" и уйти из рядов "могущественной" армии Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из многочисленных перехваченных разговоров российских военных с родственниками становится ясно, что оккупанты признают огромные потери ВС РФ в войне против Украины.
Солдаты путинской армии жалуются на действия своего командования, которое бросает их как "пушечное мясо". Также захватчики признаются, что они готовы искалечить себя, только чтобы не воевать.