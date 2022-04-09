'План не сработал, впереди месиво': российский оккупант пожаловался жене на провал армии Путина в Украине

Военные РФ не скрывают раздражения позорным состоянием путинской армии, вторгшейся в Украину. Деморализованные отношением к себе военного руководства солдаты жалуются на то, что им нечем воевать и нечего есть.

Откровениями оккупанты делятся в разговорах с родными. Один из таких перехватили разведчики ГУР Минобороны Украины, опубликовав аудио на своем сайте (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

В частности, разговаривая с женой, российский военный говорит, что в рядах путинского войска нет нормального питания. Вместо штатных сухпайков им выдают малосъедобные консервы.

"Из жратвы снова привезли хе*ню. Это б**дство, жрать хочется... Дали какие-то консервы, которые жрать невозможно. Открыли тушенку, а там одни задницы куриные, кости", – жалуется захватчик по имени Сергей.

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Он также добавил, что у их зампотила исчез КамАЗ с сухпайками и теперь "им жрать нечего".

"Дали какой-то крупы на пять дней – как хотите, так и варите. Бросили, как свиней", – констатирует оккупант.

Также неодобрительно военный ВС РФ отзывается о действиях своего командования, в том числе верховного главнокомандующего армией – президента Владимира Путина. Он говорит, что военнослужащих хотят лишить "отпуска по реабилитации", добавляет, что сейчас их заставляют идти в наступление, а они "сидят в обороне, потому что воевать нечем". На удивление жены, мол, почему же это "РФ ракетами не забрасывает" украинцев, чтобы "бедным" россиянам было легче, оккупант иронически призывает ее "еще больше слушайте президента-дебила".

"Я с первого дня говорил, что это не приведет к хорошему… Месиво еще впереди основное… Хваленые калибры-хринибры ничего не помогают", – признал захватчик.

На это жена оккупанта заключила, что "план не сработал". Россиянин же подытожил разговор чаянием "дотянуть до пенсии" и уйти из рядов "могущественной" армии Путина.

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