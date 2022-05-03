Плакали и обнимали правоохранителей: из 'ада' в Донецкой области удалось спасти пенсионеров. Видео

Правоохранители эвакуировали из села Озерное Донецкой области несколько пенсионеров. Пожилые люди буквально чудом выбрались из-под вражеских обстрелов.

Сейчас в районе населенного пункта идут тяжелые бои. Об этом говорится в сюжете "Громадського" в Facebook (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Журналисты рассказали, что сотрудники полиции смогли прорваться в район села Озерное и эвакуировать несколько мирных жителей. Не сдерживая эмоций люди плакали, благодарили и обнимали правоохранителей.

Люди с спешке успели рассказать, что их дома разрушили российские оккупанты. Теперь им некуда ехать, но прежде всего хотят подальше уехать от активных боевых действий.

Напомним, в селе Михайловка Донецкой области под обстрелами российских оккупантов чуть не погиб 77-летний житель. Мужчина чудом остался жив, а его щенка удалось спасти из-под завалов спасателям и полицейским.