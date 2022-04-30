Пили, насиловали и снимали на телефон: волонтер поделился историей девочки из Ворзеля

В Ворзеле на глазах 15-летней девочки убили ее мать и 14-летнего мальчика. Ее саму российские оккупанты жестоко насиловали и снимали издевательства на телефон.

Спас юную украинку волонтер из Казахстана: ей удалось выбраться и залезть в багажник его машины, когда он привез в Ворзель продукты для местных жителей. Об ужасе, который пришлось пережить ребенку во время оккупации, а также о дальнейшей судьбе девочки, волонтер рассказал 24 каналу.

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Уроженец Казахстана Константин Кястутисович в свое время попросил у Украины политического убежища: на родине он подвергся гонениям из-за правозащитной деятельности. В последнее время мужчина жил в пристоличной Буче.

Когда началась новая фаза российско-украинской войны и оккупанты зашли на Киевщину, он принялся спасать местных жителей. В общей сложности ему удалось вывезти с оккупированных территорий пристоличного региона более 100 человек. Мужчина пользовался своими казахскими документами – и так мог проезжать вражеские блокпосты и завозить в оккупацию гуманитарную помощь. А обратно забирать людей, чтобы вывезти их в безопасное место.

Пришлось Кястутисовичу ездить и в оккупированный россиянами Ворзель. Там, вспоминает волонтер, захватчики разместили значительное количество вооружения и личного состава. Мирных жителей из поселка не выпускали, женщин, детей, пожилых людей рашисты использовали, как "живой щит".

Узнав, что украинцы в Ворзеле нечего есть, Кястутисович решил отвезти туда провизию.

"Я подъехал и выложил из багажника продукты. В этот момент в багажник заползла девочка. Я не видел ее даже. Я увидел, когда уже уехал, что у меня между сиденьями лежит ребенок, который в них просто втиснулся. Когда я встретился с ней взглядом, она просто сказала: "Спасите меня. Я тогда такой страх пережил, потому что понимал, что что-то не так, и ее могут искать", - вспоминает тот день Кястутисович.

Он рассказал, что 15-летний напуганный ребенок неподвижно и безмолвно лежал, пока они не доехали до украинского блокпоста. Уже впоследствии девочка рассказала о страшных издевательствах, которым подвергли ее российские оккупанты.

На глазах ребенка рашисты убили 14-летнего мальчика и тяжело ранили ее маму. Женщина два дня истекала кровью и в конце концов умерла. Сама девочка просидела в подвале 10 дней.

"Когда она рассказала мне всю эту историю, я двое суток не спал. Я не поехал на второй день в Ворзель, просто плакал. Я не мог представить, что в 21 веке такое могут творить люди. Это были 20-летние ребята, русские, которые над ней издевались. Они пили, насиловали ее, снимали это на телефон. Они фактически вымещали на ней всю ненависть к Украине, на этой 15-летней девочке", - рассказал Кястутисович.

Сейчас юная украинка проходит реабилитацию после пережитого ужаса и издевательств в Латвии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о 400 известных случаях изнасилования украинцев оккупантами. Именно столько обращений поступило на горячую линию по оказанию психологической помощи за первые две недели ее работы. Со всеми пострадавшими работают специалисты.

Надругательство рашисты совершали как над девушками и женщинами, так и над мужчинами, а также детьми и пожилыми людьми обоих полов.