Тернополь попрощался с военным, героически погибшим на Донбассе. Фото

В Тернополе состоялись похороны украинского Героя, 36-летнего лейтенанта ВСУ Петра Батькивского, который погиб на востоке страны. На церемонию прощания пришли сотни людей.

Защитник Украины был командиром 1-го мотопехотного взвода 3-й мотопехотной роты. Об этом в Facebook сообщила Тернопольская областная государственная (военная) администрация, назвав мужчину героем современности.

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"Помните, я вас всех очень любил, а больше всего любил Украину", – такими были последние слова воина.

Батькивский – выпускник Национальной академии сухопутных войск им.гетмана Петра Сагайдачного.

Во время захвата Крыма российскими "зелеными человечками" он держал оборону воинской части, где его взяли в плен.

Воина удалось освободить, после чего Герой пошел добровольцем в АТО. В течение 2014-2017 годов он прошел Широкино, Талаковку, Гранитное, Лебединский, Водяное, Коминтерновое, Троицкое, Попасную. Награжден посмертно орденом "За мужество".

Издание "Терен" рассказало, что, получив приказ о передислокации 6 марта 2022 года, подразделение Батькивского обороняло стратегически важную высоту. Задача была не пропустить роту кадыровцев.

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