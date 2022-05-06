Песков заявил, что парада 'победы' в Мариуполе 9 мая не будет, но сделал 'уточнение'

В стране-агрессоре России внезапно отменили майское победобесие на Донбассе. Накануне так называемый парад победы запретили проводить в "ДНР" и "ЛНР", а теперь его отменили и во временно оккупированном Мариуполе.

О невозможности проведения парада заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Впрочем, пособникам российских оккупантов пообещали "широкое празднование", когда придет время.

"В этом году (проведение парада в Мариуполе. – Ред.), конечно же, невозможно по понятным причинам", – сказал Песков.

При этом он заявил, что в оккупированном украинском городе наверняка "немало россиян будет 9 мая".

"Но о какой-то официальной делегации мне неизвестно", – сказал спикер Кремля.

Видео дня

Вместе с тем он заявил, что когда "время придет", то в оккупированном Мариуполе "будет широкое празднование".

Напомним, ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что 9 мая невозможно провести парад победы во временно оккупированных украинских городах Донецке и Луганске. Не исключено, что у оккупантов после разгрома в Украине просто нет лишней военной техники, которую можно было бы показать людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская разведка подозревает, что оккупанты могут 9 мая провести в Мариуполе парад военнопленных. В качестве украинских военных могут вывести на улицы взятых в плен и переодетых мирных жителей.