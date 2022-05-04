Песков ответил на слухи, будет ли Россия 9 мая объявлять мобилизацию и войну Украине

Россия якобы не намерена 9 мая официально объявлять Украине войну вместо так называемой спецоперации. Кремль также отрицает предположения, что в эту сакральную дату может быть оглашена всеобщая мобилизация.

Такое заявление сделал спикер российского диктатора Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду, 4 мая. Однако более подробно комментировать информацию западных СМИ не стал.

"Это неправда, это чушь", – лаконично ответил пресс-секретарь Путина.

Внимание на особое отношение российского диктатора к сакральным датам обратил телеканал CNN, который, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщил о возможном переходе РФ от "спецоперации" к официальной войне.

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Как утверждалось, Путин может использовать день 9 мая для того, чтобы не только объявить войну Украине, но и попытаться полноценно мобилизовать российские резервные силы, чтобы захватить территории на востоке и юге нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Министерства обороны Украины также полагает, что 9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Были обнаружены признаки подготовки к такому шагу.