Первый обвинительный акт о полномасштабном вторжении РФ в Украину отправлен в суд: Венедиктова раскрыла детали

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в суд уже направлено первое дело о полномасштабном вторжении России в Украину. Это обвинительный акт в отношении российского генерал-майора Дениса Лямина.

Об этом глава ОГП написала на своей странице в Facebook в пятницу, 6 мая. Лямин – командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ Вооруженных сил России.

По словам Венедиктовой, именно этот генерал-майор руководил операцией по преступному вторжению на территории материковой Украины из временно захваченного Россией Крыма.

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"Офис Генпрокурора и СБУ завершили расследование в уголовном производстве по подозрению генерал-майора Дениса Лямина и направили обвинительный акт в суд", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 февраля 2022 года Лямин в городе Джанкой (Крым) лично отдал личному составу вооруженных подразделений приказ о вторжении. Кроме того, он контролировал ведение боевых действий на территории южных областей Украины.

Свои преступные действия и приказы российский генерал-майор оправдывал методичками пропагандистов о "защите русскоязычного населения" и о выдуманных самими же русскими "украинских националистов и фашистов".

В суде будут доказывать причастность Лямина к ведению агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Офис генпрокурора Украины обнародовал подозрения ряду топ-чиновников страны-агрессора России, которые отдавали преступные заказы о вторжении в Украину. Им инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении 10 военнослужащим армии страны-агрессора. Они могут быть причастны к пыткам мирных жителей в Буче Киевской области.