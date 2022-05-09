'Первая минута мира для Украины непременно наступит': Зеленский опубликовал историческое видео 1945 года

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал трогательное видео с историческими кадрами, снятыми 8 мая 1945 года. Тогда руководство нацистской Германии подписало Акт о капитуляции и настала первая минута мира.

Это стало поворотным событием, отразившимся на лицах миллионов людей по всей земле. Их фотоснимки и стали центром видеообращения главы государства (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"И вот спустя десятилетия история продолжается. И мы пройдем этот круг снова. С Украиной в сердце. Несломленные и сильные, и будет наша победа. И будет наша первая минута мира", – сказал диктор.

Видео дня

Напомним, Акт о капитуляции был подписан представителями Верховного командования вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза 7 мая в 02:41 во французском Реймсе. Капитуляция нацистской Германии вступила в силу 8 мая в 23:01 центральноевропейскому времени.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что:

– 8 мая украинский гарант опубликовал мощное обращение к нации и международным союзникам, чтобы указать на кровавую хронику 1939-1945 гг, которую повторяет Россия сегодня;

– в этот же день, но уже вечером, Зеленский вновь обратился к своему народу, заверив, что Украина не пойдет на уступки Кремлю во имя тех ценностей, что отвоевали у нацистской Германии наши предки.