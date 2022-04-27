Первая фаза вторжения была катастрофой для РФ: оккупанты меняют тактику в Украине

Вторжение РФ в Украину обернулась "полной катастрофой" для Кремля на первой его фазе. Потерпев поражение, теперь войска РФ меняют тактику.

Такое убеждение высказал военный аналитик Майкл Кларк. Анализ последних событий в Украине, где война идет уже девятую неделю, он изложил в сюжете Sky News.

По его словам, на сегодня российские военные направили усилия на "проведение знаменитой линии" между Харьковом и Мариуполем.

Профессор считает, что так оккупанты попытаются создать выступ и "поймать большую часть украинской армии".

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Вместе с тем он признал, что у путинской армии не получается реализовать такой новый план своего командования.

"На самом деле они пытаются протолкнуться из Изюма в Донецк и не очень-то продвигаются", – добавил Кларк.

По данным Генштаба ВСУ, на 63-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению враг продолжает наступать в Восточной операционной зоне. На сегодняшний день наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, а удары – в районе комбината "Азовсталь" в блокадном Мариуполе.

Ужесточенные бои идут в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях. Россия продолжает наносить по населенным пунктам Украины ракетно-бомбовые удары, из разного вооружения обстреливает мирную инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший друг главы Кремля бизнесмен Сергей Пугачев назвал два пути развития войны РФ против Украины. Один из них предусматривает полную победу Украины, а другой – самый худший.