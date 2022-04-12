Любое перемирие между людоедской Россией и Украиной будет использовано Москвой исключительно для подготовки организации нового вторжения.

Казалось бы о подлости и коварстве Москвы нет смысла и рассказывать, но есть индивиды, которые не понимают почему нет смысла говорить о мире с Россией. И дело тут даже не в новоявленном неонаZизме.

Как свидетельствует история, все попытки построить отношения с Москвой всегда заканчивались подлым обманом, вероломным предательством и как следствием - смертью того, кто проявлял не дюжий интеллект и наперекор судьбе подписывал себе смертный приговор.

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Главной причиной такого поведения Москвы является шизофреническая блажь, что московский царь - это тварный царь, то бишь царь всех живых тварей. Царь поставленный лично Богом править над людьми. А потому если и держать ему ответ, то только перед Богом, а не пред ничтожными тварями.

По этой простой причине московские царьки ничтоже сумняшеся подмахивали любые документы, которые им предлагали, но обязательств своих никогда по ним не выполняли.

Зачем России сегодня нужен мир?

Армия России оказалась на голову разбита украинцами. Резервов нет, но желание стереть Украину с лица земли никуда не делось.

Чтобы продолжить войну с Украиной с новой силой, России срочно надо пополнить армию наемниками, отремонтировать и расконсервировать металлолом, который она хранит со времен СССР.

Как только людоеды подлатают свою армию, Украину тут же ждет новое нападение.

Москва ни за что, ни при каких условиях не простит Украине своего унижения, и ни при каких условиях не откажется от идеи уничтожить нашу страну.

Потому никто не будет сворачивать русско-украинскую войну, и атаки на Украину будут продолжаться до тех пор, пока у них есть оружие и пушечное мясо.

Поэтому у Украины по сути никакого выбора то и нет. Россия намерена уничтожить нашу страну и убить всех кто способен помешать ей это сделать!

Это война на выживание - или мы или они.

Отсюда наш единственный шанс на спасение - это победа над Россией.

Нам важно максимально затянуть войну, чтобы агрессор нес все большие и большие потери и затраты.

Чем дольше просидит Кремль в условиях изгоя мировой политики и экономики, тем меньше у России останется шансов восстановить ее пародию на экономику.

Уже через полгода у России не будет сил противостоять внутреннему разрыву картинки между телевизором и холодильником, и даже самые отбитые ватники выйдут на улицы, чтобы попытаться остановить коллапс. Но будет поздно.

Перемирие ничего украинцам в силу вышеописанных причин не даст.

По сути даже для Украины перемирие с Россией будет равно капитуляции.

Шовинисты на России это прекрасно понимают, а потому разгоняют по сети ложь про то, что мол война на руку Украине и "злыя бандеровцы" не хотят мира.

При этом они забывают упомянуть, что мир, который предлагает Россия - это Буча размером с Украину с сотнями тысяч изнасилованных детей и женщин!

Мир с Россией невозможен.

Потому что мира не будет.

Будет обман и очередная кровавая месса.

Война очень теоретически может быть остановлена если Россия выведет войска со ВСЕЙ территории Украины, выплатит контрибуцию, откажется от ядерного оружия и отправит в утиль все свои танчики и ракеты.

Любой другой сценарий - на руку только Москве.