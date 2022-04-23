Переговоры делятся на две части: Подоляк объяснил слова Зеленского о 'красной линии' в Мариуполе

В случае уничтожения защитников Мариуполя Украина прекратит все переговоры с Россией по поводу войны. Однако обсуждение гуманитарной составляющей, от которой зависит спасение многих людей, продолжится.

Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире телемарафона, комментируя слова президента Владимира Зеленского о "красной линии". Он отметил, что общий процесс переговоров делится на составляющие.

"Есть несколько столов в рамках переговорного процесса. На одном из них лежит политическая карта, на другом - карта урегулирования с точки зрения выхода из войны, но есть еще отдельные карты, гуманитарные. Это обмен пленными, гуманитарные коридоры, возможность вывести наших людей с временно оккупированных территорий", – объясняет Подоляк.

Видео дня

По его мнению, именно последнюю составляющую не будут прекращать ни в коем случае. "Потому, что это наши люди, и мы не можем без этого уладить дела этих людей, так чтобы они не чувствовали себя брошенными", – отмечает советник главы Офиса президента.

Он подчеркивает, что Зеленский мог говорить о полном прекращении любых политических процессов с Кремлем, но не об остановке решения гуманитарных вопросов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Подоляк назвал реальную причину блокады Мариуполя и раскрыл планы РФ касательно города.