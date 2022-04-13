Пентагон в новом пакете военной помощи может передать Украине внедорожники Humvee и БПЛА – The Washington Post

США готовы значительно расширить разновидность вооружений, которые поставляются Украине. В новом пакете военной помощи Пентагон может передать беспилотники и внедорожники Humvee.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников. Минобороны также рассматривает вариант передачи нашему государству другого тяжелого вооружения, но окончательное решение пока не принято.

В частности, отмечается, что недавно представители Украины встречались с производителями беспилотников Reaper и Predator. Также есть дискуссии вокруг возможных поставок вертолетов Ми-17, гаубиц, а также защитных костюмов от химического и биологического оружия.

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По информации Reuters, 13 апреля администрация президента США Джо Байдена может объявить о дополнительной поставке оружия Украине на сумму 750 миллионов долларов. Источник в Конгрессе также говорил о том, что Штаты могут передать тяжелые наземные артиллерийские системы, в том числе гаубицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, массивный поток оборонной, медицинской и гуманитарной помощи для Украины обеспечивают более 30 стран мира, в том числе США. Ежесуточно на логистические пункты в Европе прибывает до 10 самолетов, откуда на автомобильной технике помощь сразу же отправляется в Украину.