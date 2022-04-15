Пентагон: у России остаются возможности нанесения ракетных ударов по Киеву и других городах

Россия все еще может наносить ракетные удары по Киеву и другим городам Украины. Отведение войск оккупантов с северных областей вовсе не значит, что угроза исчезла.

Такое заявление сделал спикер Министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга 14 апреля. Он прокомментировал угрозы Кремля навести ракеты на "центры принятия решений в украинской столице".

"Да, конечно. Россия имеет возможности нанести удар по Киеву. Мы много раз говорили об этом, в том числе на ранних стадиях отведения и передислокации российских войск", – сказал представитель Пентагона.

По его словам, у России еще хватает крылатых и баллистических ракет, чтобы наносить удары с большого расстояния. Под угрозой остается не только Киев, но и все остальные города Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне угрозы оккупантов ударить по Киеву прокомментировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, в случае вражеской атаки Украина нанесет удар по Москве, потому что "возможности у нас прекрасные".