Пентагон созывает встречу, чтобы обсудить оборонные нужды Украины: уже согласились более 20 стран

Пентагон инициирует встречу с представителями стран мира на следующей неделе, на которой планируется обсудить нужды Украины в обороне и преодолении российской вооруженной агрессии. Приехать на встречу, которая состоится в немецком Рамштайне, согласились уже более двух десятков стран.

Об этом сообщил на пресс-брифинге спикер Пентагона Джон Кирби. По его словам, перечень стран, которые будут обсуждать предоставление помощи Украине, может еще значительно расшириться.

"К участию были приглашены около 40 стран. Ответы продолжают поступать, но я могу подтвердить, что уже более 20 приглашенных стран согласились прибыть", – рассказал представитель Пентагона.

Известно, что мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных есть и члены Альянса. Это будет встреча стран, готовых обеспечивать оборонную помощь Украине, как на нынешнем этапе, так и в долгосрочной перспективе.

Видео дня

"Одна из вещей, на которой министр (обороны США Ллойд Остин – ред.) хочет сосредоточиться во вторник в Рамштайне, это начало дискуссии со странами-единомышленниками о долгосрочных отношениях в сфере обороны, вкоторых будет нуждаться Украина в дальнейшем", - отметил Кирби.

На встрече также обсудят текущее развитие событий в Украине, какие виды неотложной помощи нужны Украине и как это может повлиять на ситуацию на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз принял решение закупить для Украины тяжелое оружие для оказания сопротивления российскому оккупанту. Вооружение будет передано ВСУ в ближайшее время на безвозмездной основе.

К слову, глава государства Владимир Зеленский обратился к португальскому правительству с призывом оснастить армию Украины танками "Леопард", бронетранспортерами и противокорабельными ракетами "Гарпун".