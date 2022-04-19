Пентагон: Россия учла свои ошибки на севере Украины при новом наступлении на востоке и юге

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США считает, что Россия извлекла уроки из своих неудач на севере Украины. Работу над ошибками страна-агрессор будет применять в новом наступлении на востоке и юге страны.

По словам представителя Пентагона, который решил остаться анонимным, у войск РФ не было надлежащих возможностей для поддержания военных операций на севере, передает CNN.

Чиновник отметил, что США видели, как Россия перемещает тяжелую артиллерию, средства управления и контроля, а также авиацию. Всего на восток и юг Украины за последние несколько дней двинулись 11 батальонных тактических групп.

"Несогласованная, а временами и хаотичная, операция России на севере Украины хорошо задокументирована, а их ранние военные неудачи во многом стали неожиданностью для официальных лиц США и Запада", – пишет издание.

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Журналисты отметили, что все наземные операции России в Украине в значительной степени застопорилось, и Москве не удалось захватить ключевые города, включая Киев, на фоне ожесточенного сопротивления украинцев и собственных тактических ошибок, сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российские оккупанты утром 18 апреля начали вторую фазу наступления. Они пошли в атаку на востоке Украины. По его словам, Кремль поставил своим войскам задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до Пасхи, которая в этом году припадает на 24 апреля.