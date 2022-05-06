Пентагон не передавал Украине данные о местонахождении генералов РФ: с крейсером "Москва" есть нюансы
Соединенные Штаты Америки помогают украинским военнослужащим защищать страну путем предоставления разведывательных данных о поле боя. При этом в США заверили, что не участвуют в принятии решений украинскими военными.
Пентагон также не предоставлял ВСУ разведданные о местонахождении высших российских военачальников на поле боя. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.
По его словам, США оказывают Украине помощь с разведданными, но не влияют на принятие решений.
"Соединенные Штаты предоставляют разведывательные данные о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну, и мы довольно много говорили об этом. Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений украинскими военными", – сказал Кирби.
Также он добавил, что Вооруженные силы Украины владеют собственными способностями по сбору разведданных, поэтому у них намного больше информации, чем могли бы предоставить с Пентагона.
"Украина объединяет информацию, которую мы и другие партнеры предоставляем, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем принимают свои собственные решения и предпринимают свои собственные действия", – отметил он.
Кроме того, в Пентагоне опровергли заявления о том, что предоставили Украине конкретную информацию, которая помогла потопить российский ракетный крейсер "Москва".
"Мы не предоставили Украине конкретную информацию о нацеливании по "Москве". Мы не участвовали ни в решении украинцев нанести удар по кораблю, ни в проведенной ими операции. Мы не знали заранее о намерениях Украины нанести удар по кораблю", – подчеркнул Кирби.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставили разведывательные данные, которые помогли украинским Силам обороны обнаружить и нанести удар по крейсеру российского Черноморского флота "Москва".
Напомним, спикер министерства обороны США Джон Кирби резко высказался о лидере страны-агрессора Путине. Он также назвал "оправдания" российской властью вторжения в Украину "защитой русскоязычного населения" и "нацистами" полной чушью.