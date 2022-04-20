Патрик Дебуа, 20 лет расследовавший преступления нацистов, будет изучать военные преступления РФ: создан сайт для сбора показаний

Отец Патрик Дебуа, президент и основатель организации "Яхад-Ин Унум", созданной с целью расследования военных преступлений нацистов во время Второй мировой войны, начал документировать военные преступления Российской Федерации, совершенные в Украине.

В первую очередь "Яхад-ин Унум" сконцентрируется на записи показаний очевидцев. Свидетели преступлений Российской Федерации могут записаться на интервью на сайте svidky.org. Исследователи будут собирать свидетельства массовых убийств и уничтожения гражданской инфраструктуры в Буче, Мариуполе, Харькове, Николаеве и по всей территории Украины, чтобы представить их в Международном уголовном суде, а также в прокуратурах европейских стран.

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Видеоинтервью будут проходить в zoom при участии украинских волонтеров. Записанные на украинском или русском, они будут переведены на английский язык для международных инстанций. Команда исследователей будет работать с топографическими картами, определять и фиксировать точные места преступлений.

Важно отметить, что международный суд и прокураторы Германии, Франции, Бельгии и других европейских стран, обладающих правом расследовать военные преступления, не могут проводить собственные следственные действия на территории Украины. Они будут опираться на материалы, представленные украинской прокуратурой и другими истцами. Наибольший вес для европейских судов будут иметь показания, собранные негосударственными и независимыми организациями, такими как "Яхад-Ин Унум".

"Чтобы противостоять преступлениям Российской Федерации, мы должны сохранить голоса свидетелей. Ведь именно они являются одним из важнейших доказательств для суда, – отметил президент "Яхад-Ин Унум", глава Академического совета Мемориала Холокоста "Бабий Яр" Патрик Дебуа.

– Почти 20 лет "Яхад-Ин Унум" расследует преступления нацистов в Украине и Восточной Европе. Мы разработали специальную методологию, опросили более 8 тыс. свидетелей и посетили большинство украинских городов и сел. Но никогда я не мог подумать, что в 21 веке мы тоже будем расследовать военные преступления на этих страждущих землях".

Французский католический священник отец Патрик Дебуа исследовал факты Холокоста и другие преступления нацистов, начиная с 2002 года. В 2004 году он создал организацию "Яхад-Ин Унум", чтобы проводить исследования более масштабно. За два десятка лет представители "Яхад-Ин Унум" посетили более 3100 мест убийств и обнаружили массовые захоронения, где покоятся около 2 млн евреев и ромов, убитых на территории Восточной Европы.

С 2015 года "Яхад-Ин Унум" начала расследование геноцида и других массовых преступлений в Гватемале, Ираке и Сирии. Методология, созданная "Яхад-Ин Унум", получила международное признание. Доказательства, собранные командой исследователей, стали основой для обвинительных приговоров членам ИГИЛ. В частности, бывшая представительница ИГИЛ Сара О. была осуждена в Германии после того, как "Яхад-Ин Унум" обнаружил доказательства ее преступлений в Ираке. Это был первый случай привлечения к ответственности за преступления против человечности, совершенные по признакам пола и религии. В Бельгии на основе доказательств, предоставленных "Яхад-Ин Унум", было начато восемь уголовных расследований против бывших членов ИГИЛ.